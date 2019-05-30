В Ярославле вор-рецидивист обчистил алкомаркет

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-30T16:09:25+03:00

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В одном из магазином Ленинского района украли алкоголь на сумму 4 тысячи рублей. Сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий нашли вора. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина, который проживает недалеко от места преступления. Он дал признательные показания и рассказал, что увидел неработающую торговую точку. Мужчина проверил, заперта ли дверь магазина. Она была открыта. Преступник проник во внутрь, взял несколько бутылок горячительного и ушел. По факту кражи возбудили уголовное дело, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU