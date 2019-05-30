В Переславле мужчина украл у женщины сумку и был тут же задержан

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-30T15:50:02+03:00

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В Переславле 40-летний мужчина попытался обокрасть женщину, но не смог. Вернее, далеко уйти ему помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь к пострадавшей.

Женщина рассказала, что ненадолго поставила сумку на остановке и отвлеклась, а когда спохватилась, уже было поздно – аксессуар исчез. Тогда она позвонила в полицию. На место был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Мужчину нашли недалеко от места происшествия вместе с сумкой и передали полиции. На него завели уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU