В Переславле мужчина украл у женщины сумку и был тут же задержан
Пострадавшая ненадолго отвлеклась, но вовремя обратилась за помощью
Изменить размер текста:
В Переславле 40-летний мужчина попытался обокрасть женщину, но не смог. Вернее, далеко уйти ему помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь к пострадавшей.
Женщина рассказала, что ненадолго поставила сумку на остановке и отвлеклась, а когда спохватилась, уже было поздно – аксессуар исчез. Тогда она позвонила в полицию. На место был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Мужчину нашли недалеко от места происшествия вместе с сумкой и передали полиции. На него завели уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU