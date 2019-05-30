2019-05-30T15:27:38+03:00
Общество

В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию

Она будет защищать права медиков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию.В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию.
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В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию. Это значимое для коллектива событие произошло 30 мая. Работники сами выбрали тех, кто будет представлять их интересы при формировании нового трудового договора.

- После объединения двух медицинских учреждений старый трудовой договор потерял свою юридическую силу и сейчас необходимо создать новый. Поэтому были выбраны представители больницы – один от десяти человек, и мы организовали конференцию, - пояснил главный врач больницы №3 Владимир Баунов. Обращение направили в первичную профсоюзную организацию больницы, представляющую Ярославскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения России. - Первичная профсоюзная организация в больнице №3 – одна из самых активных в регионе, - рассказала председатель Ярославской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Любовь Транова. – В этой больнице около 300 наших членов, а всего в регионе – более 12 тысяч. Мы всегда участвуем в коллективных переговорах и достаточно эффективно защищаем права медиков в регионе. По словам Трановой, в прошлом году в региональный профсоюз работников здравоохранения России поступило более 400 обращений от медиков. 110 врачей жаловались на оплату труда, 103 - на пенсионное обеспечение, 39 - на время работы и 12 - на отпуска. - Мы будем добиваться, чтобы все реальные предложения работников больницы №3 вошли в трудовой договор, - рассказал руководитель первичной профсоюзной организации больницы №3 Иван Царев. Речь идет и о порядке и условиях оплаты ночных дежурств, дополнительных отпусков и их продолжительности, вопросы оплаты дополнительных видов работ, а так же компенсационные выплаты за работу во вредных условиях. Ярославской областной организации профсоюза работников здравоохранения России по результатам конференции коллектив и доверил представлять интересы сотрудников. Следующим этапом будет разработка положений коллективного договора, их обсуждение в коллективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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