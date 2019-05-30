Новый обитатель ярославского зоопарка кошачий лемур показал себя во всей красе

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-30T15:19:59+03:00

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В Ярославском зоопарке новый обитатель – молодой кошачий лемур. Животное уже прошло карантин и сейчас обживает новый вольер. В Ярославский зоопарк он приехал из Нижнего Новгорода. В скором времени новоселу предстоит еще один переезд – в вольер попросторнее.

Сейчас лемур чуть больше кошки, но вырастет еще. Ему всего два года. Это мальчик. Имя ему предстоит выбрать ярославцам, как это было и с другими любимцами.

Сегодня в ярославском зоопарке состоялась первая встреча лемура с посетителями-журналистами. А 1 июня он будет встречать гостей на своем празднике.

Кстати, тот, кто придумает самое оригинальное имя, получит два билета в зоопарк. Для участия с 1 по 16 июня необходимо заполнить специальный бланк в кассовой зоне зоопарка или отправить свой вариант по электронной почте на адрес market@yaroslavlzoo.ru, не забыв подписать не только имя лемура, но и свое собственное, с пометкой "Конкурс" в теме письма. Победителя определят 17 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/711923" frameborder="0"></iframe> В Ярославской зоопарке появился кошачий лемур.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU