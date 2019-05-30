2019-05-30T15:19:59+03:00
Дом. Семья

Новый обитатель ярославского зоопарка кошачий лемур показал себя во всей красе

Правда, пока только журналистам. Обычных людей он ждет 1 июня
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В Ярославском зоопарке новый обитатель - кошачий лемурВ Ярославском зоопарке новый обитатель - кошачий лемурФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

В Ярославском зоопарке новый обитатель – молодой кошачий лемур. Животное уже прошло карантин и сейчас обживает новый вольер. В Ярославский зоопарк он приехал из Нижнего Новгорода. В скором времени новоселу предстоит еще один переезд – в вольер попросторнее.

Сейчас лемур чуть больше кошки, но вырастет еще. Ему всего два года. Это мальчик. Имя ему предстоит выбрать ярославцам, как это было и с другими любимцами.

Сегодня в ярославском зоопарке состоялась первая встреча лемура с посетителями-журналистами. А 1 июня он будет встречать гостей на своем празднике.

Кстати, тот, кто придумает самое оригинальное имя, получит два билета в зоопарк. Для участия с 1 по 16 июня необходимо заполнить специальный бланк в кассовой зоне зоопарка или отправить свой вариант по электронной почте на адрес market@yaroslavlzoo.ru, не забыв подписать не только имя лемура, но и свое собственное, с пометкой "Конкурс" в теме письма. Победителя определят 17 июня.

В Ярославской зоопарке появился кошачий лемур.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле задержали вора, который совершил серию краж в Заволжском районе
В Ярославле вор-рецидивист обчистил алкомаркет
В Переславле мужчина украл у женщины сумку и был тут же задержан
В Ярославле рецидивист под угрозой ножа украл у знакомого деньги и телефон
В больнице №3 Ярославля создали профсоюзную организацию
Ярославские приставы выселили мать и сына, которые продали квартиру, но не выезжали из нее
Хоккейный пин-ап: художник из Рыбинска нарисовал пикантный спортивный календарь
В Ярославле сломанные качели проломили череп 7-летней девочке: возбуждено уголовное дело
Ярославский священник выступил против фестиваля красок Холи
Смертельное ДТП: в Ярославской области легковушка въехала в лося
Доходный дом в Рыбинске стал памятником местного значения
Жуть: на Тутаевской птицефабрике яйца просроченные, а в цехе убоя – туалет
Пропавший в Ярославле пенсионер с садовой тележкой погиб
Китайский самосвал сбил на окружной дороге в Рыбинске велосипедистку
Побегали с подносами в ярославской чайхоне, а денег не получили
Бюджет Ярославля: деньги идут на кредиты и другие первоочередные нужды
Дорогу на Красноборской улице в Ярославле заасфальтируют этой осенью
Ярославец взял «золото» России по боксу и поедет на первенство Европы