В Ярославле сломанные качели проломили череп 7-летней девочке: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-30T13:41:11+03:00

В Ярославле девочка упала со сломавшейся качели. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"/vk.com

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Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело после травмирования семилетней девочки, упавшей с качелей на улице Матросова 27 марта.

Сразу после происшествия очевидцы рассказали, что девочка сперва лежала без сознания, а потом плакала от боли. В пресс-службе следственного комитета рассказали, какие травмы получил ребенок:

«Вследствие неисправности крепления произошло опрокидывание люльки детской качели на семилетнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил травму головы в виде закрытого перелома свода и основания черепа.»

Уголовное дело возбуждено по статье « Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления

ИСТОЧНИК KP.RU