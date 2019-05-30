В Ярославле сломанные качели проломили череп 7-летней девочке: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело после травмирования семилетней девочки, упавшей с качелей на улице Матросова 27 марта.
Сразу после происшествия очевидцы рассказали, что девочка сперва лежала без сознания, а потом плакала от боли. В пресс-службе следственного комитета рассказали, какие травмы получил ребенок:
«Вследствие неисправности крепления произошло опрокидывание люльки детской качели на семилетнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил травму головы в виде закрытого перелома свода и основания черепа.»
Уголовное дело возбуждено по статье « Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления
ИСТОЧНИК KP.RU