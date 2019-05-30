2019-05-30T13:41:11+03:00
Происшествия

В Ярославле сломанные качели проломили череп 7-летней девочке: возбуждено уголовное дело

СУ СК РФ по Ярославской области устанавливает
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В Ярославле девочка упала со сломавшейся качели. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"/vk.comВ Ярославле девочка упала со сломавшейся качели. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"/vk.com
Изменить размер текста:

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело после травмирования семилетней девочки, упавшей с качелей на улице Матросова 27 марта.

Сразу после происшествия очевидцы рассказали, что девочка сперва лежала без сознания, а потом плакала от боли. В пресс-службе следственного комитета рассказали, какие травмы получил ребенок:

«Вследствие неисправности крепления произошло опрокидывание люльки детской качели на семилетнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил травму головы в виде закрытого перелома свода и основания черепа.»

Уголовное дело возбуждено по статье « Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24