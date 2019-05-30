Ярославский священник выступил против фестиваля красок Холи

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-30T12:21:35+03:00

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В День города в Ярославле на одной из площадок прошел фестиваль красок Холи. Ярославский священник, секретарь Епархиального Совета Ярославской епархии, настоятель Яковлевско-Благовещенского храма Алексей Кириллов выступил против таких мероприятий.

- Который год в нашем городе проводится навязанный ярославцам религиозный обряд индуистов и кришнаитов - посыпание раскрашенным символическим пеплом демониссы Холли. Считаю, как и многие православные жители нашего города, это недопустимым! – написал он на своей страничке в «Фейсбуке». Также он обратился к мэру Владимиру Волкову и его заместителю Вячеславу Гаврилову с просьбой обратить на это внимание.

Многие согласились с мнением священника.

- Лучше бы больше просветительских акций было, чем этот цветной цирк, который потом пачкает общественный транспорт , да и в целом производит не больно хорошее впечатление, - пишут в комментариях..

Хотя некоторые, наоборот, посчитали, что ничего страшного в красках Холи нет.

- А мне понравилось. Никакой идейной подоплеки не вижу. Силком никто никого никуда не заставляет идти. Давайте просто радоваться жизни и быть добрее друг к другу, - комментируют ярославцы.

ИСТОЧНИК KP.RU