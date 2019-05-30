Смертельное ДТП: в Ярославской области легковушка въехала в лося
29 мая около 22 часов 40 минут в Некрасовском районе на автодороге, ведущей к Костроме, произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус», совершил наезд на лося, в результате чего улетел в кювет.
В результате ДТП 53-детний мужчина - пассажир автомашины, житель Костромы, от полученных травм скончался, пока его доставляли в больницу.
Водитель с травмами различной степени тяжести также был на «скорой» привезен в больницу. Он нуждается в амбулаторном лечении.
На месте дорожно-транспортного происшествия, помимо медиков, работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU