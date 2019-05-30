2019-05-30T10:05:00+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: в Ярославской области легковушка въехала в лося

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии в Некрасовском районе, в результате которого погиб один человек
Мария СОКОЛОВА
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В Некрасовском районе автомашина, врезавшись в лося, улетела в кювет. Фото ГУ МЧС по ЯОВ Некрасовском районе автомашина, врезавшись в лося, улетела в кювет. Фото ГУ МЧС по ЯО
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29 мая около 22 часов 40 минут в Некрасовском районе на автодороге, ведущей к Костроме, произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус», совершил наезд на лося, в результате чего улетел в кювет.

В результате ДТП 53-детний мужчина - пассажир автомашины, житель Костромы, от полученных травм скончался, пока его доставляли в больницу.

Водитель с травмами различной степени тяжести также был на «скорой» привезен в больницу. Он нуждается в амбулаторном лечении.

На месте дорожно-транспортного происшествия, помимо медиков, работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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