2019-05-30T08:49:25+03:00
Общество

Доходный дом в Рыбинске стал памятником местного значения

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Мария СОКОЛОВА
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Доходный дом в Рыбинске поменял статус.Доходный дом в Рыбинске поменял статус.Фото: Правительство Ярославской области
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Дом доходный КрашенинниковыхСедова, расположенный на улице Крестовой, 23/1, оформил северный угол исторического квартала Рыбинска. Здание было выстроено купцами Крашенинниковыми во второй четверти XIX века.

- Объект представляет собой подлинное свидетельство путей развития архитектуры Рыбинска, стилевых исканий начала ХХ века, является образцом стиля модерн в рыбинской архитектуре, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

В 1850 годы к зданию была сделана пристройка, что отражено на планах города этого периода. Наиболее значительные изменения произошли в 1914 году, когда дом был надстроен третьим этажом, а фасады получили новое оформление в стиле модерн. В этот период дом принадлежал крестьянину Артемию Седову.

Всего с начала года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в регионе включено 18 памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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