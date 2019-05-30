Доходный дом в Рыбинске стал памятником местного значения
Дом доходный Крашенинниковых – Седова, расположенный на улице Крестовой, 23/1, оформил северный угол исторического квартала Рыбинска. Здание было выстроено купцами Крашенинниковыми во второй четверти XIX века.
- Объект представляет собой подлинное свидетельство путей развития архитектуры Рыбинска, стилевых исканий начала ХХ века, является образцом стиля модерн в рыбинской архитектуре, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
В 1850 годы к зданию была сделана пристройка, что отражено на планах города этого периода. Наиболее значительные изменения произошли в 1914 году, когда дом был надстроен третьим этажом, а фасады получили новое оформление в стиле модерн. В этот период дом принадлежал крестьянину Артемию Седову.
Всего с начала года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в регионе включено 18 памятников.
ИСТОЧНИК KP.RU