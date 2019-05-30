2019-05-30T07:58:45+03:00
Общество

Жуть: на Тутаевской птицефабрике яйца просроченные, а в цехе убоя – туалет

Эти и другие нарушения выявил Россельхознадзор
Мария СОКОЛОВА
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На Тутаевской птицефабрике Россельхознадзор выявил массу нарушений законодательства РФ.На Тутаевской птицефабрике Россельхознадзор выявил массу нарушений законодательства РФ.Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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Государственный инспектор Ярославского межрайонного отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Ярославской области провел внеплановую выездную проверку в отношении птицефабрики, расположенной на территории Тутаевского района. Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производством мяса птицы и пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде. В ходе проведения проверки было выявлено немало нарушений требований законодательства РФ.

Среди них, например, отсутствие у персонала предприятия санитарной одежды, нахождение в помещении производства яичного порошка строительных материалов, хранившиеся на складе и приготовленные для реализации яйца, с просроченным сроком годности.

В цехе убоя государственный инспектор обнаружил

туалет, кладовую для хранения емкостей для биотходов, бытовку, помещение для сушки обуви и одежды сотрудников. Двери указанных помещений открываются внутрь производственного помещения, что явно не способствует качеству произведенной продукции.

Кроме того, в холодильной камере того же цеха на хранении и реализации находилось мясо птицы общим весом 295,4 кг, без маркировки о дате изготовления, сроке годности и условий хранения. И это еще далеко не все обнаруженные на птицефабрике нарушения.

За нарушения установленных требований законодательства РФ области ветеринарии руководство предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ Ему также выдано предписание об устранении нарушений и утилизации выявленной недоброкачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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