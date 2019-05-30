Пропавший в Ярославле пенсионер с садовой тележкой погиб
Николай Архангельский пропал в понедельник, 27 мая
Пропавший в Ярославле пенсионер Николай Архангельский погиб. Фото ПСО Ярославской области "Лиза Алерт"/ВК
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69-летний мужчина ушел из дома с садовой тележкой, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мужчину искали волонтеры и правоохранители.
- Крепкий мужчина, полный сил, ушел с дачи в Ярославле. Николай Гаврилович был очень общительный человек, в районе его многие знали. По вводным с памятью все в порядке, только давление скачет, - написала Анна Ваниль на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.
Во второй половине 29 мая выяснилось, что найдено тело пропавшего.
- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда.
ИСТОЧНИК KP.RU