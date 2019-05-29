2019-05-29T21:24:40+03:00
Происшествия

Китайский самосвал сбил на окружной дороге в Рыбинске велосипедистку

ДТП произошло сегодня, 29 мая, в районе перекрестка улицы Окружной и проспекта Батова
Мария СОКОЛОВА
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На окружной дороге в Рыбинске самосвал сбил велосипедистку. Фото МЧС по ЯОНа окружной дороге в Рыбинске самосвал сбил велосипедистку. Фото МЧС по ЯО
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Самосвал «ХОВО», за рулем которого находился 26-летний водитель, двигался в сторону Ярославля, когда в 12 часов 20 минут у поворота на деревню Киселиха он наехал на 35-летнюю женщину на велосипеде. Она пересекала проезжую часть.

Пострадавшая с множественными переломами ребер и в состоянии средней тяжести была госпитализирована в городскую больницу им. Пирогова.

В ликвидации последствий аварии приняли участие 3 спасателя и одна машина спецтехники.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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