2019-05-29T20:41:21+03:00
Общество

Побегали с подносами в ярославской чайхоне, а денег не получили

Но прокуратура Кировского района города через суд помогла местным жителям установить факт трудовых отношений
Мария СОКОЛОВА
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Кировская прокуратура Ярославля защитила трудовые права официантов, которым не заплатили за работу.Кировская прокуратура Ярославля защитила трудовые права официантов, которым не заплатили за работу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Надзорное ведомство провело проверку по обращениям двух ярославцев о том, что они работали официантами в чайхоне на улице Собинова, а денег за свой нелегкий труд так и не получили.

В ходе проверки выяснилось, что вышли они на работу в данное заведение еще осенью 2018 года, но в нарушение требований законодательства трудовые отношения с ними оформлены не были. Трудовые договоры в письменном виде не заключались, записи в трудовые книжки не вносились, страховые взносы за работников в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования не отчислялись.

После месяца работы представитель работодателя объявил работникам о прекращении трудовых отношений, не выплатив заработную плату.

По результатам проверки прокуратура Кировского района направила заявления в суд об установлении факта трудовых отношений, внесении записей в трудовые книжки о приеме и увольнении, отчислении страховых взносов за период работы и взыскании заработной платы.

Требования прокурора удовлетворены. Судебные решения вступили в законную силу. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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