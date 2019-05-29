Ярославец взял «золото» России по боксу и поедет на первенство Европы

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-29T18:29:56+03:00

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Ярославец Расул Гаджиев завоевал золотую медаль в своей весовой категории на первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет. Спортсмена и его тренера Григория Бабаяна поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

- Для Расула это очень важное достижение. Осенью он будет представлять Россию на первенстве Европы. Желаю успехов! Надеюсь, по итогам соревнований мы вновь встретимся, чтобы поздравить Расула с победой. – отметил губернатор.

Соревнования прошли в Анапе. Всего в них приняли участие 400 спортсменов. Первенство Европы пройдет в Грузии.

Спортсмен и тренер получили благодарности губернатора и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU