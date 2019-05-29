Дорогу на Красноборской улице в Ярославле заасфальтируют этой осенью

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-29T18:37:39+03:00

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Жители поселка на улице Красноборской добивались ремонта дороги более восьми лет. По словам старожилов, заасфальтировать гравийку им обещали четыре предыдущих мэра, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

- Дорога будет! Проект по ней находится в департаменте госзакупок. Дата планируемого аукциона - 13 июня. После того как определится подрядчик, он выйдет на данный участок и начнет проводить реконструкцию, - заверил заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. Улица Красноборская включена в перечень мероприятий федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будет отремонтирована в этом году. Планируемый срок окончания строительства - октябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU