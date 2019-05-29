В Ярославле по ночам начали строить скандальный кинотеатр в Депутатском переулке
В Ярославле началось строительство кинотеатра в Депутатском переулке, за храмом Сретения. Об этом рассказали местные жители.
- 28 мая в 23.30 в депутатский переулок приехала техника. Машина пыталась протиснуться в узкий проем, который ведет на территории за храмом. На наш вопрос, что происходит, нам ответили, что начали строить кинотеатр, - рассказали местные жители.
По словам горожан, они не видели, чтобы здесь проводились какие-то раскопки, которые должны предварять строительство в историческом месте. Кроме того, строительная техника просто мешала спать. Люди вызвали полицию. После этого работы были остановлены.
Мы отправили запрос в мэрию о законности проведения работ. Ждем ответ.
Машины приехали на площадку около полуночи. Фото: читатель "КП-Ярославль".
Напомним, кинотеатр в этом месте планировали строить уже давно. Однако в 2014 году предложенный застройщиком проект завернули, так как предполагаемое здание выходило за разрешенные габариты.
Стройка кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля. Видео: "Комсомольская правда-Ярославль"..
ИСТОЧНИК KP.RU