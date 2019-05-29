2019-05-29T18:26:57+03:00
Общество

В Ярославле по ночам начали строить скандальный кинотеатр в Депутатском переулке

Люди жалуются, что техника мешает им спать [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Строительная техника в Депутатском переулке. Фото: читатель "КП-Ярославль".Строительная техника в Депутатском переулке. Фото: читатель "КП-Ярославль".
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В Ярославле началось строительство кинотеатра в Депутатском переулке, за храмом Сретения. Об этом рассказали местные жители.

- 28 мая в 23.30 в депутатский переулок приехала техника. Машина пыталась протиснуться в узкий проем, который ведет на территории за храмом. На наш вопрос, что происходит, нам ответили, что начали строить кинотеатр, - рассказали местные жители.

По словам горожан, они не видели, чтобы здесь проводились какие-то раскопки, которые должны предварять строительство в историческом месте. Кроме того, строительная техника просто мешала спать. Люди вызвали полицию. После этого работы были остановлены.

Мы отправили запрос в мэрию о законности проведения работ. Ждем ответ.

Машины приехали на площадку около полуночи. Фото: читатель "КП-Ярославль".

Машины приехали на площадку около полуночи. Фото: читатель "КП-Ярославль".

Напомним, кинотеатр в этом месте планировали строить уже давно. Однако в 2014 году предложенный застройщиком проект завернули, так как предполагаемое здание выходило за разрешенные габариты.

Стройка кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля. Видео: "Комсомольская правда-Ярославль"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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