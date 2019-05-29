2019-05-29T17:51:57+03:00
Общество

Ярославцам предложили принять участие в благотворительном забеге в помощь трехлетней девочке

Акция пройдет в Костроме
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото предоставлено фондом "География добра".Фото предоставлено фондом "География добра".
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Ярославцев приглашают поучаствовать в благотворительном забеге. В рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу- 2019» и полумарафона «Здорово, Кострома!» от Фонда помощи "География Добра" будет участвовать «Команда мечты». Все, кто присоединится к команде, поддержит девочку Настю Беловол. Малышке всего 3 года, у нее проблема со слухом. Слышать мир девочка сможет после операции в США. На нее и собирают деньги волонтеры. В команде побегут телеведущий Первого канала Тимур Соловьев и основатель и капитан команды «Звездный Десант» Злата Чепурная.

Забег пройдет 12 июня. Встреча назначена на 7 часов утра на Сусанинской площади. Зарегистрироваться на участие в полумарафоне можно на сайте russiarunning.com (найти событие - полумарафон «Здорово, Кострома» - 2019, выбрать дистанцию забега, пройти регистрацию, сделать благотворительное пожертвование вместе с БФ «География Добра», оплатить и получить подтверждение участия). 7. Встречаемся 12 июня 07:00 на. Есть и другие способы сделать пожертвования. О них вы можете узнать на сайте организации «География добра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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