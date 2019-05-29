В Ярославле экс-чиновника департамента охраны объектов культурного наследия признали виновным во взаточничестве

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-29T17:28:14+03:00

Бывшего заместителя директора департамента Романа Васильева осудили на четыре года

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Бывшего заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Романа Васильева признали виновным в покушении на взятку в крупном размере. Суд над 42-летним экс-чиновником прошел 29 мая.

- В январе 2019 года злоумышленник, находясь на своем рабочем месте, получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении директором департамента акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ. Непосредственно после этого мужчина был задержан, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Приговором суда Васильеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 725 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU