2019-05-29T17:09:53+03:00
Общество

В ЛГБТ-акции в Ярославле засветился учитель одной из школ

Санкции от начальства к молодому человеку применены не были
Виктория Блинова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В ЛГБТ-акции в Ярославле засветился педагог одной из школ. На фото с мероприятия его узнали коллеги и ученики. Пока ни руководство школы, ни департамент образования претензий к сотруднику не высказали.

Напомним, акция ЛГДТ-сообщества в Ярославле прошла 27 мая. Молодые люди таким образом решили отметить дату отмены в 1993 году статьи, карающей мужчин за однополые добровольные отношения. Правда, формат акции многих удивил. Участники сначала полежали на раскладушке рядом с памятником Федору Волкову, а затем посидели на раскладушке на Советской площади. Участников акции забрала полиция, но после опроса их отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорогу на Красноборской улице в Ярославле заасфальтируют этой осенью
Ярославец взял «золото» России по боксу и поедет на первенство Европы
В Ярославле по ночам начали строить скандальный кинотеатр в Депутатском переулке
Ярославцам предложили принять участие в благотворительном забеге в помощь трехлетней девочке
В Ярославле экс-чиновника департамента охраны объектов культурного наследия признали виновным во взаточничестве
Ярославские депутаты озаботились нищетой жителей региона
В Рыбинске уволили девять водителей, которые не соблюдали расписание и не давали билеты
Сразу по трем переходам: на дороги Рыбинска нанесут диагональную «зебру»
Утащил и рядом спрятал: в Ярославской области из сарая пропал дорогой электроинструмент
МегаФон признан самым эффективным телеком брендом в индексе эффективности Effie Russia Awards 2019!
В Ярославле бомж убил мужчину и угрожал расправой женщине
В гибели троих детей в пожаре в Медягино признали виновной их мать
«Не любят своих бывших и рождены в год Козла»: ярославские приставы составили типичные портреты должников по алиментам
Подошел и попросил позвонить: еще один ярославец лишился мобильника по стандартной схеме
В Ярославской области подростковая преступность снизилась на 11%
Под Ростовом мужчина пострадал в аварии с грузовиком
Внезапно: ярославские приставы пришли к молодоженам и только что родившим мамочкам
Почти килограмм героина забрала полиция у жителя Углича
Хозяина большого поля с борщевиком оштрафовали за опасность
Рыбинские врачи стали быстрее приезжать к пациентам
Умнее и безопаснее: в Рыбинске поставили технологичные светофоры