В ЛГБТ-акции в Ярославле засветился учитель одной из школ

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-29T17:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЛГБТ-акции в Ярославле засветился педагог одной из школ. На фото с мероприятия его узнали коллеги и ученики. Пока ни руководство школы, ни департамент образования претензий к сотруднику не высказали.

Напомним, акция ЛГДТ-сообщества в Ярославле прошла 27 мая. Молодые люди таким образом решили отметить дату отмены в 1993 году статьи, карающей мужчин за однополые добровольные отношения. Правда, формат акции многих удивил. Участники сначала полежали на раскладушке рядом с памятником Федору Волкову, а затем посидели на раскладушке на Советской площади. Участников акции забрала полиция, но после опроса их отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU