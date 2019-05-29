Ярославские депутаты озаботились нищетой жителей региона

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-29T16:22:56+03:00

И даже провели по этому поводу совещание

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Оно состоялось сегодня, 29 мая, в областной думе. Депутаты проанализировали денежные доходы и расходы населения региона за 6 последних лет - с 2012 по 2018 годы. Делали они это для того, чтобы найти пути решения задач по повышению реальных доходов населения и ликвидации бедности на период до 2024 года, поставленных Президентом РФ в майских Указах.

На совещании присутствовали областные депутаты, представители Правительства области, налоговой службы, управления статистики и центрального банка РФ, члены экспертного совета при думском комитете по бюджету, финансам и налоговой политике. Участники совещания отметили, что в течение последних нескольких лет реальные доходы населения снижаются, происходит уменьшение доли сбережений в структуре доходов, увеличивается закредитованность населения, сокращаются расходы людей на иные нужды, кроме приобретения жизненно важных продуктов и товаров.

Депутаты и все присутствующие обсудили также возможности уменьшения объема теневых доходов и проблемы, связанные с занятостью и самозанятостью населения.

В процессе обсуждения участники внесли предложения по критериям, прямо или косвенно влияющим на реальные доходы граждан. Договорились о создании постоянно действующей комиссии по выполнению мероприятий по достижению поставленных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU