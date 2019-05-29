2019-05-29T16:04:17+03:00
Общество

Сразу по трем переходам: на дороги Рыбинска нанесут диагональную «зебру»

Новшество позволит пешеходам сократить время
Мария СОКОЛОВА
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Скоро на перекрестки Рыбинска нанесут диагональную "зебру".Скоро на перекрестки Рыбинска нанесут диагональную "зебру".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Рыбинске появятся пешеходные переходы с диагональной разметкой. О нововведении «Рыбинскому дневнику» рассказала директор городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Диагональная разметка появится на следующих пешеходных переходах: на пересечении улицы Плеханова с улицей Пушкина; улицы Плеханова с улицей. Луначарского; проспекта Серова с бульваром Победы.

В ближайшее время там будет нанесена диагональная «зебра». Тогда пешеходы смогут пересекать проезжую часть не только по периметру перекрестка, но и через его центр. Кстати, некоторые пешеходы так сейчас и делают, чтобы сократить время. Скоро переходить дорогу на трех городских пешеходных переходах будет вполне законным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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