В Рыбинске уволили девять водителей, которые не соблюдали расписание и не давали билеты

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-29T16:08:20+03:00

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В Рыбинске уволили девять водителей, которые не соблюдали расписание и не давали пассажирам билеты. Поводом для разноса в Рыбинском филиале «Ярославского АТП» стали жалобы пассажиров. В итоге руководство предприятия провело проверку и выявила водителей-нарушителей. В основном уволенные – это граждане других регионов России, которых привлекли для работы на арендованных автобусах, с 22 мая начавших перевозку людей по маршрутам № 101, № 104, № 104К, № 107, № 109, № 114.

– Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. Обо всех случаях нарушения правил перевозки просим сообщать нам, примем оперативные меры по устранению проблемных ситуаций, - прокомментировала ситуацию и.о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева.

Кроме того, в Рыбинском филиале произошла смена директора. Новым руководителем назначен Алексей Третьяков. Для улучшения качества обслуживания пассажиров предприятие планирует увеличить количество новых автобусов и привлечь к работе на них местных водителей и кондукторов.

ИСТОЧНИК KP.RU