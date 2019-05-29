В гибели троих детей в пожаре в Медягино признали виновной их мать

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-29T14:01:36+03:00

В гибели в пожаре троих детей виновной признали их мать. Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В гибели троих детей в селе Медягино Ярославской области признали виновной их мать. Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. 42-летняя мать четверых маленьких детей пошла встречать из школы 7-летнюю дочь. А когда вернулась, увидела, что ее квартира полыхает. Внутри остались три малышки – две семимесячные девочки-двойняшки и их трехлетняя сестренка. По версии следователей, причиной пожара стал оставленный матерью включенный обогреватель.

- От теплового воздействия разогретой поверхности прибора на легковоспламеняющиеся предметы в квартире произошло возгорание, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Состоявшийся суд признал женщину виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть детей. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU