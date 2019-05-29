Подошел и попросил позвонить: еще один ярославец лишился мобильника по стандартной схеме
Полиция нашла подозреваемого
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Ярославец шел по Ленинскому району. Там к нему подошел мужчина и попросил мобильник, чтобы позвонить. Доверчивый горожанин дал свой телефон, но получить обратно не смог: мошенник скрылся. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Полиция нашла подозреваемого. 33-летний местный житель нигде не работает. Он рассказал, как все было и пояснил, что успел продать мобильник.
– Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – прокомментировали в ведомстве.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU