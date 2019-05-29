В Ярославской области подростковая преступность снизилась на 11%
В Ярославле состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основная тема, которая была обозначена – безопасность детей во время летних каникул. Самыми опасными местами в этот период являются недостроенные объекты, необорудованные пляжи, водоемы и дороги.
– Данные полномочия есть у многих органов и ведомств, но эту работу необходимо скоординировать территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях области, – отметила заместитель председателя комиссии, начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова.
В рамках заседания также обсудили подростковую преступность. За 4 месяца 2019 года на территории региона ее уровень снизился на 11,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU