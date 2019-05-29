Под Ростовом мужчина пострадал в аварии с грузовиком

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-29T10:37:15+03:00

Машина разворачивалась, когда в нее влетел "ГАЗ"

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В Ростовском районе столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла на 221 километре трассы около четырех часов дня вторника, 28 мая. Водитель черного "Опеля" разворачивался, когда в правый бок его машины врезался "ГАЗ".

- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» госпитализирован с травмами, - рассказали в ярославской полиции.

48-летнего мужчину из "Опеля" сразу увезли в больницу, а вот 44-летнему водителю грузовика помощь не понадобилась, что вполне логично. Его машина намного крупнее, прочнее, и кабина находится выше, чем место столкновения с иномаркой. Даже визуально "ГАЗ" от встречи с боком "Опеля" не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и разбирается, кто виноват в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU