Под Ростовом мужчина пострадал в аварии с грузовиком
В Ростовском районе столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла на 221 километре трассы около четырех часов дня вторника, 28 мая. Водитель черного "Опеля" разворачивался, когда в правый бок его машины врезался "ГАЗ".
- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» госпитализирован с травмами, - рассказали в ярославской полиции.
48-летнего мужчину из "Опеля" сразу увезли в больницу, а вот 44-летнему водителю грузовика помощь не понадобилась, что вполне логично. Его машина намного крупнее, прочнее, и кабина находится выше, чем место столкновения с иномаркой. Даже визуально "ГАЗ" от встречи с боком "Опеля" не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и разбирается, кто виноват в аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU