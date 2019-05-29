2019-05-29T10:11:42+03:00
Общество

Внезапно: ярославские приставы пришли к молодоженам и только что родившим мамочкам

Стражи решили предупредить о долгах в необычных местах
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Приставы пришли к молодым родителямПриставы пришли к молодым родителямФото: Служба судебных приставов
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Ярославские приставы решили провести воспитательные беседы в необычных местах. Внезапные гости появились в ЗАГСе и в Перинатальном центре.

- Сейчас, в службе судебных приставов насчитывается свыше тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, об определении порядка общения родителей с ребенком. Все эти «споры» между родителями и их разрешение ложатся на плечи судебных приставов-исполнителей, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

В ЗАГСе приставы проверили долги женихов и невест, чтобы для них это не было сюрпризом. Оказывается, в Ярославле невесты нередко узнают о том, что их жених - должник по алиментам. А после проверки паре вручали семейный кодекс. Чтобы они знали свои права и обязанности. А в Перинатальном центре с молодыми родителями провели воспитательную беседу. И тоже одарили. Но здесь подарков было больше: значки «Любящая и заботливая мама» и «Любящий и заботливый папа», чтобы те соответствовали, им устроили фотосессию и вручили полезные брошюры по уходу за ребенком и грудному вскармливанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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