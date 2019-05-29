Почти килограмм героина забрала полиция у жителя Углича

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-29T09:26:49+03:00

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Крупного наркодилера поймали полицейские в Угличском районе. У мужчины с собой оказалось 970 грамм подозрительного порошка. И увы, задержанный мужчина не был безобидным пекарем, бегущим домой, чтобы испечь пирог. А порошок - ни мукой, ни сахарной пудрой.

- Изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области. Установлено, что данное вещество является наркотической смесью, содержащей героин, - рассказали в ярославской полиции.

На дилера завели уголовное дело и сейчас выясняют все остальные подробности преступления. Был ли это единичный случай или преступник уже давно орудует в области, здоров ли он, адекватен ли, нет ли у него жены и малолетних детей, что могло бы смягчить приговор. Но по статье 28-летнему угличанину уже грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU