Почти килограмм героина забрала полиция у жителя Углича
Крупного наркодилера поймали полицейские в Угличском районе. У мужчины с собой оказалось 970 грамм подозрительного порошка. И увы, задержанный мужчина не был безобидным пекарем, бегущим домой, чтобы испечь пирог. А порошок - ни мукой, ни сахарной пудрой.
- Изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области. Установлено, что данное вещество является наркотической смесью, содержащей героин, - рассказали в ярославской полиции.
На дилера завели уголовное дело и сейчас выясняют все остальные подробности преступления. Был ли это единичный случай или преступник уже давно орудует в области, здоров ли он, адекватен ли, нет ли у него жены и малолетних детей, что могло бы смягчить приговор. Но по статье 28-летнему угличанину уже грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU