Умнее и безопаснее: в Рыбинске поставили технологичные светофоры
Рыбинские улицы стали безопаснее: на них поставили умные светофоры. Восемь суперсовременных светофоров, которые адаптируются к потоку машин и меняют цвет так, чтобы не создавать пробки, уже регулируют движение в городе.
- Основная идея в том, что светофоры не работают в жестком режиме, как это было раньше, а подстраиваются под трафик. На подъезде к перекрестку, на глубине 12-14 сантиметров в асфальт закладываются индуктивные петлевые детекторы, которые отслеживают транспортный поток. Система позволяет изменять продолжительность фаз и перестраивать приоритеты в движении транспорта, - объяснил Константин Антонович, технический директор ООО «СпецДорПроект» .
За то время, что эти светофоры мигают в Рыбинске, количество аварий сократилось в шесть раз. Рыбинск стал третьим городом в стране, где начали действовать умные транспортные системы. Причем, они разработаны в России и уже прекрасно показали себя в двух первых городах.
ИСТОЧНИК KP.RU