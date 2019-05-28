2019-05-28T21:08:58+03:00
Общество

Умнее и безопаснее: в Рыбинске поставили технологичные светофоры

Число аварий в городе сократилось в шесть раз
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Умные светофоры появились в РыбинскеУмные светофоры появились в РыбинскеФото: Администрация Рыбинска
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Рыбинские улицы стали безопаснее: на них поставили умные светофоры. Восемь суперсовременных светофоров, которые адаптируются к потоку машин и меняют цвет так, чтобы не создавать пробки, уже регулируют движение в городе.

- Основная идея в том, что светофоры не работают в жестком режиме, как это было раньше, а подстраиваются под трафик. На подъезде к перекрестку, на глубине 12-14 сантиметров в асфальт закладываются индуктивные петлевые детекторы, которые отслеживают транспортный поток. Система позволяет изменять продолжительность фаз и перестраивать приоритеты в движении транспорта, - объяснил Константин Антонович, технический директор ООО «СпецДорПроект» .

За то время, что эти светофоры мигают в Рыбинске, количество аварий сократилось в шесть раз. Рыбинск стал третьим городом в стране, где начали действовать умные транспортные системы. Причем, они разработаны в России и уже прекрасно показали себя в двух первых городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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