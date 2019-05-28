2019-05-28T19:41:20+03:00
Общество

Мэр указал управляющим компаниям строго следить за детскими площадками после травмы девочки

Владимир Волков серьезно расердился
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мэр приехал на место происшествияМэр приехал на место происшествияФото: Мэрия Ярославля
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Владимир Волков, мэр Ярославля возмутился, что в понедельник на улице Матросова маленькая девочка серьезно травмировалась прямо на детской площадке. В тот же день он собрал совещание, а во вторник приехал к месту происшествия.

- Такой ситуации не должно повториться, - сказал мэр. - Все детские площадки должны находиться под строгим контролем управляющих организаций. Раз в неделю они должны выходить на место и проверять на безопасность все качели. Сейчас мы продолжаем работу по передачи детских площадок УК. До этого такой работой, к сожалению, комплексно никто не занимался.

Интересно, что площадка, на которой девочка упала с качели, и так уже контролируется управляющей организацией. Но это не помешало ребенку травмироваться, упав с качели, у которой оборвалась веревка. Местные жители говорят, что эту качель постоянно перегружали, потому веревка и перетерлась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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