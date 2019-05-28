Ярославские пляжи официально готовы к наплыву купальщиков и отдыхающих

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-28T19:03:54+03:00

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Официальная комиссия признала, что ярославские пляжи готовы к купальному сезону. Чиновники, спасатели и сотрудники ГИМС проверили, хватает ли спасательных постов, кабинок и мусорок на всех пляжах города.

- В ходе проверки комиссия обращает внимание на обеспечение безопасности людей на водных объектах, - рассказал Николай Морозов, консультант отдела по делам ЧС, гражданской обороны и обеспечения противопожарной безопасности мэрии Ярославля. - Перед началом купального сезона проведены работы по очистке дна рек, сбору мусора. Кроме того, представители Роспотребнадзора провели заборы проб воды и песка.

Сейчас в городе всего три официальных пляжа: Центральный на Которосльной набережной, Заволжский на Тверицкой и Дзержинский пляж на 1-й Норской набережной. Только их до 31 июня обработают от клещей и только там покрасят кабинки для переодевания. И именно там ха последние семь лет не погиб ни один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU