2019-05-28T18:29:13+03:00
Общество

В Ярославле выбрали подрядчиков для ремонта 19 дорог в области

Для общественников организуют встречу с избранниками
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Подрядчиков, которые будут ремонтировать областные дороги в этом году, выбрали в Ярославле во вторник, 28 мая. Почти у 20 дорог региона определился исполнитель.

– Подрядные организации должны понимать, что поблажек не будет. Если они взяли эти контракты, значит, оценили свои возможности, – заверил Евгений Моисеев, директор департамента дорожного хозяйства. – Внимание будет всесторонним, как с нашей стороны, так и со стороны общественности. Кроме того, контролировать процесс будет упрдор «Холмогоры». Причем специалисты выезжают на объекты и берут пробы без предупреждений.

Кроме дорог в областной собственности, уже выбрали подрядчиков для ремонта дорог в Тутаеве. А через две недели определятся подрядчики для дорог Ярославля. Кроме того, скоро для общественных активистов организуют встречу с выбранными подрядчиками. Здесь их можно будет расспросить обо всем и узнать, что они собираются делать на своих участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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