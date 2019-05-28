Ярославских велосипедистов попросили пользоваться звонками

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-28T18:18:50+03:00

В соцсетях спорят, где им место: на тротуаре или на дороге

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Ярославских велосипедистов просят пользоваться звонком. Пешеходы пугаются, когда к ним «подкрадываются» на тротуаре.

- Неважно, что вы "тихонько", "не напугаете", "аккуратно". Ситуации всякие бывают - пешеход захотел обойти впереди идущего; развязался шнурок и пешеход отошел, чтобы завязать его; просто "мотнуло в сторону" (не только пожилые этим страдают, кстати); у маленьких детей траектория движения и поведение вообще непредсказуемы. А тут ВЫ! – оставил анонимное сообщение кто-то из ярославцев в группе Подслушано в Вконтакте.

В соцсети сразу развернулся жаркий спор. Одни гонят велосипедистов с тротуаров на проезжую часть, другие говорят, что там они нужны еще меньше.

- Вообще брякаю часто, но по факту, каждый раз жалею об этом, потому что шарахаются в разные стороны, пугаются, думаешь , лучше бы не брякала. – ответила от лица велосипедистов Анна Попова. - А зачастую вообще не реагируют никак. А по трассе ездить так прижимают фуры и автобусы, что ещё мм и костей не соберёшь. Бедные велосипедисты, везде и всем мешают.

А ведь очень много проблем могли решить велосипедные дорожки. Правда, это уже совсем другая история…

ИСТОЧНИК KP.RU