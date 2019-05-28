2019-05-28T18:18:50+03:00
Общество

Ярославских велосипедистов попросили пользоваться звонками

В соцсетях спорят, где им место: на тротуаре или на дороге
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Пешеходы пугаются подкрадывающихся и летающих велосипедистовПешеходы пугаются подкрадывающихся и летающих велосипедистовФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Ярославских велосипедистов просят пользоваться звонком. Пешеходы пугаются, когда к ним «подкрадываются» на тротуаре.

- Неважно, что вы "тихонько", "не напугаете", "аккуратно". Ситуации всякие бывают - пешеход захотел обойти впереди идущего; развязался шнурок и пешеход отошел, чтобы завязать его; просто "мотнуло в сторону" (не только пожилые этим страдают, кстати); у маленьких детей траектория движения и поведение вообще непредсказуемы. А тут ВЫ! – оставил анонимное сообщение кто-то из ярославцев в группе Подслушано в Вконтакте.

В соцсети сразу развернулся жаркий спор. Одни гонят велосипедистов с тротуаров на проезжую часть, другие говорят, что там они нужны еще меньше.

- Вообще брякаю часто, но по факту, каждый раз жалею об этом, потому что шарахаются в разные стороны, пугаются, думаешь , лучше бы не брякала. – ответила от лица велосипедистов Анна Попова. - А зачастую вообще не реагируют никак. А по трассе ездить так прижимают фуры и автобусы, что ещё мм и костей не соберёшь. Бедные велосипедисты, везде и всем мешают.

А ведь очень много проблем могли решить велосипедные дорожки. Правда, это уже совсем другая история…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле выбрали подрядчиков для ремонта 19 дорог в области
Названы популярные площадки на Дне города Ярославля
В Петропавловском парке Ярославля состоится городской эко-пикник
В селе Кукобой под Ярославлем появится питьевая вода
В Ярославле пропал мужчина с двухколесной тележкой
В Ярославле у пьяной хозяйки квартиры украли мобильник
В Ярославле 18-летняя девушка прописала у себя дома 18 мигрантов
В Ярославле продолжается строительство яслей
В ярославском храме Петра и Павла восстановят монументальную живопись
В два раза больше сыра: в Ярославской области ставятся новые рекорды производства
В Ярославской области построят 17 соцобъектов
В центре Ярославля 1 и 12 июня перекроют дороги
Все в дом, все в семью: ярославец украл себе на дачу мусорный контейнер
В Ярославле задержали активистов, которые сидели на раскладушке у здания правительства
Мэрия Ярославля приватизировала Белинский рынок
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Ярославской области фура сбила мужчину