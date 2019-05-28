Названы популярные площадки на Дне города Ярославля

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-28T17:26:35+03:00

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Наибольшее скопление абонентов компании зафиксировано на локациях, где проходило выступление «Отпетых мошенников», был открыт фестиваль еды и живой музыки и спортивные состязания. В сравнении с обычным днем ярославцы и гости города скачали на празднике в 2 раза больше интернета, причем чаще всего пользовались мессенджером WhatsApp и выходили в сеть Instagram.

Статистика в сети Tele2 показала, что самой популярной площадкой у абонентов компании на Дне города стал стадион «Спартаковец». Здесь проходила церемония открытия фестиваля, далее эстафету приняли выступления творческих коллективов, а закончился день концертом «Отпетых мошенников». На «Спартаковце» клиенты оператора сделали рекорд по потреблению интернета, скачав в 3 раза больше трафика, чем в обычный день. Также было совершено в 4 раза больше звонков. Вероятно, посетители делились впечатлениями о концерте с близкими и делали селфи из зрительной зоны.

Второе место в рейтинге занял живописный парк 1000-летия Ярославля. В сети Tele2 здесь аналогично зафиксировали всплеск активности клиентов: было скачано в 2,5 раза больше интернета и сделано в 1,5 раза больше звонков. И это неудивительно, ведь причин поделиться по телефону рассказами и фото было более чем достаточно. Для гостей выступала творческая труппа, а все взрослые и дети могли принять участие в забеге с беговелами и в соревнованиях по скейтбордингу, трюковому самокату, паркуру, велотриалу. Яркой изюминкой программы стал танцевальный флешмоб.

Третье место в рейтинге разделили две площадки, которые расположены поблизости и подготовили яркие праздничные программы: парк Стрелка и парк на Даманском острове. Можно предположить, что в течение дня гости переходили с одной локации на другую, чтобы получить максимум впечатлений. Так, на Стрелке для гостей проходил фестиваль городской еды и живой музыки. А на Даманском острове подготовили программу «Модный остров», которая включила выступление студентов, программу для детей, арт-пространство, а вечером – развлекательное шоу. В обоих парках интернет-трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза, а количество звонков – в 4 раза, сообщает пресс-служба компании Tele2.

Напомним, сети 4G/3G/2G Tele2 охватывают весь Ярославль и большинство населенных пунктов области. При этом качественная связь оператора обеспечена и в районах с большим количеством исторических зданий, через толстые стены которых затруднено проникновение сигнала. В результате слаженной работы сотрудников Tele2 даже в часы пиковых нагрузок в День города все жители оставались на связи и могли совершать высокоскоростным интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU