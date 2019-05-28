2019-05-28T16:53:32+03:00
Общество

В Петропавловском парке Ярославля состоится городской эко-пикник

Мероприятие запланировано на 2 июня
Полина ЗАЙЦЕВА
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Эко-пикник начнется в 11 часов утра, а завершится около трех часов дня.Эко-пикник начнется в 11 часов утра, а завершится около трех часов дня.
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В Ярославле 2 июня пройдёт эко-пикник. Местом проведения мероприятия станет Петропавловский парк, который находится в Красноперекопском районе города. Эко-пикник начнется в 11 часов утра, а завершится около трех часов дня.

- Сам пикник планируется с 11 до 12 часов дня, - рассказали организаторы мероприятия. - После того, как все подкрепятся, мы начнем убирать территорию парка раздельным сбором. После уборки за отходами приедет экомобиль.

Кроме парковой территории активисты планируют сделать водное дежурство. Организаторы поделились, что если им удастся найти лодку, то уборка будет проходить даже на воде. Всех гостей эко-пикника ждут также лекции и интерактивная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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