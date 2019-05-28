В Ярославле пропал мужчина с двухколесной тележкой

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-28T16:40:43+03:00

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В понедельник, 27 мая, в Ярославле пропал пожилой мужчина. 69-летний Николай Архангельский вышел из дома и пропал. Поиском занимаются волонтеры и полиция.

Мужчина нормального телосложения, рост около 170 см, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.

Был одет в серый рабочий пиджак, полосатую футболку, синие джинсы и бежевую кепку. С собой у мужчины была двухколесная садовая тележка.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, или видели его после 27 мая, пожалуйста, сообщите в полицию по номерам 02, 102 или 112, или по телефону 8 800 700 54 52

ИСТОЧНИК KP.RU