2019-05-28T16:40:43+03:00
Происшествия

В Ярославле пропал мужчина с двухколесной тележкой

69-летний мужчина пропал в понедельник
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: «Лиза Алерт Ярославль» / vk.comФото: «Лиза Алерт Ярославль» / vk.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 мая, в Ярославле пропал пожилой мужчина. 69-летний Николай Архангельский вышел из дома и пропал. Поиском занимаются волонтеры и полиция.

Мужчина нормального телосложения, рост около 170 см, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.

Был одет в серый рабочий пиджак, полосатую футболку, синие джинсы и бежевую кепку. С собой у мужчины была двухколесная садовая тележка.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, или видели его после 27 мая, пожалуйста, сообщите в полицию по номерам 02, 102 или 112, или по телефону 8 800 700 54 52

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле выбрали подрядчиков для ремонта 19 дорог в области
Ярославских велосипедистов попросили пользоваться звонками
Названы популярные площадки на Дне города Ярославля
В Петропавловском парке Ярославля состоится городской эко-пикник
В селе Кукобой под Ярославлем появится питьевая вода
В Ярославле у пьяной хозяйки квартиры украли мобильник
В Ярославле 18-летняя девушка прописала у себя дома 18 мигрантов
В Ярославле продолжается строительство яслей
В ярославском храме Петра и Павла восстановят монументальную живопись
В два раза больше сыра: в Ярославской области ставятся новые рекорды производства
В Ярославской области построят 17 соцобъектов
В центре Ярославля 1 и 12 июня перекроют дороги
Все в дом, все в семью: ярославец украл себе на дачу мусорный контейнер
В Ярославле задержали активистов, которые сидели на раскладушке у здания правительства
Мэрия Ярославля приватизировала Белинский рынок
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Ярославской области фура сбила мужчину