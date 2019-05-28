В Ярославле у пьяной хозяйки квартиры украли мобильник

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-28T15:36:17+03:00

Женщина ничего не помнила и обратилась в полицию

Изменить размер текста: A A

В Ярославле у 32-летней местной жительницы украли телефон. Мобильный гаджет лежал у нее дома. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ущерб составил 10 тысяч рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что накануне заявительница пригласила к себе знакомого молодого человека для совместного распития спиртного, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

40-летний мужчина нигде не работал, и ранее привлекался к ответственности. Он во всем сознался и рассказал, что умышленно воспользовался ситуацией, когда хозяйка квартиры была уже пьяна. Также выяснилось, что подозреваемый имеет отношение еще к одному похожему преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU