СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-28T14:43:30+03:00

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В Ярославле продолжается строительство яслей. Дошкольное учреждение возводится во дворе домой № 56 и 58 на Ленинградском проспекте. Уже сделаны перекрытия, проведены наружные сети и смонтированы стены технического подполья. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации, и уже возводится первый этаж.

В яслях будет шесть групп: одна для малышей с двух месяцев до года и пять групп для детей от года до трех лет. Строительство идет в рамках региональной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области».

Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU