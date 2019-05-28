В ярославском храме Петра и Павла восстановят монументальную живопись

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-28T14:21:53+03:00

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В Ярославле прошла приемка реставрационных работ храма Петра и Павла. Здесь восстановили лепнину, которая была почти утрачена, окна с металлическими решетки. Есть ряд замечаний, которые подрядчик должен будет устранить. Следующим этапом реставрации должно стать восстановление монументальной живописи. В этом году планируют разработать проект этих работ.

– Храм Петра и Павла – это совершенно уникальный памятник архитектуры, один из редчайших примеров петровского барокко в провинции, – рассказал автор проекта реставрации архитектор Вячеслав Сафронов. – Храм был заложен спустя 3 года после окончания строительства Петропавловского собора в Петербурге – это 1736 год, и по своей композиции и типологии он несколько отличается от образца. В летней церкви на втором ярусе – уникальные зеркальные своды, которых нет ни у одного из архитектурных памятников Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU