2019-05-28T14:21:53+03:00
Общество

В ярославском храме Петра и Павла восстановят монументальную живопись

А пока эксперты оценили уже выполненную реставрацию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прошла приемка реставрационных работ в храме Петра и Павла.Прошла приемка реставрационных работ в храме Петра и Павла.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле прошла приемка реставрационных работ храма Петра и Павла. Здесь восстановили лепнину, которая была почти утрачена, окна с металлическими решетки. Есть ряд замечаний, которые подрядчик должен будет устранить. Следующим этапом реставрации должно стать восстановление монументальной живописи. В этом году планируют разработать проект этих работ.

– Храм Петра и Павла – это совершенно уникальный памятник архитектуры, один из редчайших примеров петровского барокко в провинции, – рассказал автор проекта реставрации архитектор Вячеслав Сафронов. – Храм был заложен спустя 3 года после окончания строительства Петропавловского собора в Петербурге – это 1736 год, и по своей композиции и типологии он несколько отличается от образца. В летней церкви на втором ярусе – уникальные зеркальные своды, которых нет ни у одного из архитектурных памятников Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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