В два раза больше сыра: в Ярославской области ставятся новые рекорды производства
В Ярославской области с начала года предприятия выпустили около 2 тысяч тонн сыра. Это в в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Ярославльстат.
– В настоящее время у нас сыры выпускают около 20 предприятий, – отметила и. о. директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина. – Ведется работа по созданию регионального сырного кластера. Это позволит производителям еще увеличить объем выпускаемой продукции.
Напомним, соглашение о создании в Ярославской области сырного кластера на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и директор одной из крупных агрокомпаний. В проект планируют вложить 1,5 миллиарда рублей, будет создано 500 рабочих мест. Налоги с бизнеса составят около 400 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU