В два раза больше сыра: в Ярославской области ставятся новые рекорды производства

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-28T15:20:25+03:00

С января по апрель в регионе сделали около двух тысяч тонн продукции

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В Ярославской области с начала года предприятия выпустили около 2 тысяч тонн сыра. Это в в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Ярославльстат.

– В настоящее время у нас сыры выпускают около 20 предприятий, – отметила и. о. директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина. – Ведется работа по созданию регионального сырного кластера. Это позволит производителям еще увеличить объем выпускаемой продукции.

Напомним, соглашение о создании в Ярославской области сырного кластера на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и директор одной из крупных агрокомпаний. В проект планируют вложить 1,5 миллиарда рублей, будет создано 500 рабочих мест. Налоги с бизнеса составят около 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU