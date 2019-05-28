В центре Ярославля 1 и 12 июня перекроют дороги

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-28T13:15:36+03:00

Это связано с мероприятиями на набережной и Советской площади

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1 июня в Ярославле перекроют участки дорог на Волжской и Которосльной набережных (в районе Стрелки). Ограничение на движение продлится с 11 до 18.30 часов на тот период, пока будут проходить культурно-массовые мероприятия «Дня детей и родительского счастья». Ограничение также коснется велосипедистов.

Дороги будут перекрыты и 12 июня в округе Советской площади. Там пройдет спортивное мероприятие «Кубок Советской площади», посвященное Дню России. Ездить, останавливаться и стоять будет запрещено с 8 до 18.30 часов.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU