Все в дом, все в семью: ярославец украл себе на дачу мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-28T12:30:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Хочешь сделать что-то незаметно – сделай это у всех на виду. Видимо, этой крылатой фразой руководствовался 37-летний ярославец, который перевозил краденный мусорный контейнер на своей легковушке. Автомобиль с прицепом заметили сотрудники ГИБДД и остановили. Оказалось, не зря.

- Мужичина пояснил, что намеревался отвезти контейнер себе на дачу для использования. Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Кстати, уже не первое в его жизни

ИСТОЧНИК KP.RU