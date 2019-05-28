Все в дом, все в семью: ярославец украл себе на дачу мусорный контейнер
Хозяйственный рецидивист напоролся на очередное уголовное дело
Мужчина пытался незаметно увезти контейнер себе на дачуФото: Евгения ГУСЕВА
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Хочешь сделать что-то незаметно – сделай это у всех на виду. Видимо, этой крылатой фразой руководствовался 37-летний ярославец, который перевозил краденный мусорный контейнер на своей легковушке. Автомобиль с прицепом заметили сотрудники ГИБДД и остановили. Оказалось, не зря.
- Мужичина пояснил, что намеревался отвезти контейнер себе на дачу для использования. Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU