В Ярославле задержали активистов, которые сидели на раскладушке у здания правительства
Их опросили и отпустили
ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"
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В понедельник, 27 мая, ярославские активисты провели неожиданную акцию. Они легли на раскладушку рядом с памятником Федору Волкову, а затем переместились на Советскую площадь к зданию правительства Ярославской области. Там молодые люди просто сели на раскладушку и больше ничего не делали.
Спустя немного времени подъехала полиция.
Спустя немного времени на Советскую площадь подъехала полиция/ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"
Очевидцы рассказывают, что вместе с представителями власти появился неизвестный провокатор. Он обвинял ярославцев в том, что они украли у него раскладушку.
ИСТОЧНИК KP.RU