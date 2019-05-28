2019-05-28T12:21:10+03:00
Общество

В Ярославле задержали активистов, которые сидели на раскладушке у здания правительства

Их опросили и отпустили
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"
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В понедельник, 27 мая, ярославские активисты провели неожиданную акцию. Они легли на раскладушку рядом с памятником Федору Волкову, а затем переместились на Советскую площадь к зданию правительства Ярославской области. Там молодые люди просто сели на раскладушку и больше ничего не делали.

Спустя немного времени подъехала полиция.

Спустя немного времени на Советскую площадь подъехала полиция/ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"

Спустя немного времени на Советскую площадь подъехала полиция/ФОТО: ЛГБТ-движение "Каллисто"

Очевидцы рассказывают, что вместе с представителями власти появился неизвестный провокатор. Он обвинял ярославцев в том, что они украли у него раскладушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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