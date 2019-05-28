2019-05-28T10:01:49+03:00
Происшествия

В Ярославской области фура сбила мужчину

ДТП произошло на трассе Москва-Холмогоры в Гаврилов-Ямском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области фура сбила мужчину.В Ярославской области фура сбила мужчину.
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В Ярославской области грузовик МАН сбил мужчину. ДТП произошло в 2 часа 45 минут 28 мая на трассе Москва-Холмогоры в Гаврилов-Ямском районе. За рулем фуры находился 51-летний водитель. Он не заметил в темноте пешехода, который шел без световозвращающих наклеек на одежде.

- В результате аварии 55-летний пешеход с травмами был госпитализирован, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи со случившимся в Госавтоинспекции напомнили, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу транспорту. В темное время вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Напомним, 27 мая на трассе Москва-Холмогоры в Ярославской области столкнулись фура и легковушка. Три человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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