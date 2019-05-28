С Октябрьского моста в Ярославле сорвался мужчина

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-28T09:38:03+03:00

С Октябрьского моста в Ярославле упал человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Появилась официальная информация о происшествии на Октябрьском мосту.

- Вечером 27 мая по телефону 02 в дежурную службу поступило сообщение о том, что с моста в воду упал или спрыгнул мужчина, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Как известно, мост расположен высоко над водой. Поэтому при падении высока вероятность получения серьезных травм и гибели. На место выезжали медики, полиция, спасатели. Акваторию Волги в районе моста на лодках прочесывали специалисты Центра гражданской защиты Ярославля и областные спасатели. Правда, пока никого не нашли. Поиски продолжаются.

Напомним, сообщения о том, что кто-то упал или спрыгнул с Октябрьского моста появились вечером 27 мая. Проезжавшие мимо ярославцы видели работающих на месте происшествия представителей экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU