2019-05-28T09:38:03+03:00
Происшествия

С Октябрьского моста в Ярославле сорвался мужчина

Его поиски еще идут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
С Октябрьского моста в Ярославле упал человек.С Октябрьского моста в Ярославле упал человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Появилась официальная информация о происшествии на Октябрьском мосту.

- Вечером 27 мая по телефону 02 в дежурную службу поступило сообщение о том, что с моста в воду упал или спрыгнул мужчина, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Как известно, мост расположен высоко над водой. Поэтому при падении высока вероятность получения серьезных травм и гибели. На место выезжали медики, полиция, спасатели. Акваторию Волги в районе моста на лодках прочесывали специалисты Центра гражданской защиты Ярославля и областные спасатели. Правда, пока никого не нашли. Поиски продолжаются.

Напомним, сообщения о том, что кто-то упал или спрыгнул с Октябрьского моста появились вечером 27 мая. Проезжавшие мимо ярославцы видели работающих на месте происшествия представителей экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все в дом, все в семью: ярославец украл себе на дачу мусорный контейнер
В Ярославле задержали активистов, которые сидели на раскладушке у здания правительства
Мэрия Ярославля приватизировала Белинский рынок
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Ярославской области фура сбила мужчину
Ярославские школьники сдали ЕГЭ по географии и литературе: когда объявят результаты
Происшествие на Октябрьском мосту в Ярославле: говорят о падении человека
«Лежала без сознания»: девочка упала с оборвавшейся качели в Ярославле
Три человека пострадали при столкновении легковушки и КАМАЗа в Ярославской области
Какие дороги отремонтируют на этой неделе в Ярославле: список
Самый новый заместитель мэра Ярославля заработал 19 миллионов рублей
Следственный комитет начал проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле
Бывшего заместителя директора ярославского САХа подозревают в мошенничестве
За ЕГЭ будет установлено видеонаблюдение
Пожилой ярославец жестоко убил супругу. Чем – непонятно
В Рыбинске женщина отсудила у БТИ 200 тысяч рублей за травму, полученную в учреждении
В водоеме Ярославской области обнаружено тело пожилого мужчины
Романтика с французским флером: ярославец на старом «Мерседесе» припарковался у Эйфелевой башни
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding –победитель Effie Russia Awards 2019
Невероятно милая парочка: в лесу под Рыбинском поселились ястребиные совы
«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных домов
Бутылки, пакеты, украшения и автомобильное кресло: в Ярославле перед началом сезона очистили дно городских пляжей
Студентка из Ярославля завоевала «золото» на WorldSkills
Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов