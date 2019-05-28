2019-05-28T07:46:14+03:00
Происшествия

Происшествие на Октябрьском мосту в Ярославле: говорят о падении человека

На месте работала полиция и спасательные лодки
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Октябрьском мосту в Ярославле работали полиция, скорая и МЧС.На Октябрьском мосту в Ярославле работали полиция, скорая и МЧС.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 27 мая на Октябрьском мосту в Ярославле работала полиция, скорая помощь и спасатели МЧС на лодках.

- Говорят, что якобы с моста упал или спрыгнул человек, - рассказывают ярославцы, проезжавшие около 22 часов мимо места происшествия.

Официальной информации от полиции и МЧС пока нет. В ближайшее время ведомства должны дать свои пояснения по поводу произошедшего.

Напомним, еще одно ЧП случилось в понедельник во дворе на улице Матросова в Ярославле. Здесь оборвалось крепление качели. В этот момент на ней находилась девочка. Ребенок получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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