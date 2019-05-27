Три человека пострадали при столкновении легковушки и КАМАЗа в Ярославской области
В ДТП в Ярославской области пострадало трое человек. Авария произошла на трассе «Москва-Холмогоры» в Ростовском районе 27 мая около 7 часов 50 минут.
- По предварительной информации, столкнулись машина «Рено Сандеро» под управлением 66-летнего мужчины и грузовик «КАМАЗ», за рулем которого находился 30-летний водитель, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Машины снесли тросовое ограждение. От удара пострадали пассажиры легковушки - 77-летний мужчина и две женщины 27 и 69 лет. Мужчине потребовалась госпитализация, женщин после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU