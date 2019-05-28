«Лежала без сознания»: девочка упала с оборвавшейся качели в Ярославле

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-28T06:24:59+03:00

В Ярославле девочка упала со сломавшейся качели. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".

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Серьезное происшествие случилось 27 мая на детской площадке на улице Матросова в Ярославле. Здесь оборвалась качель. В этот момент на ней находился ребенок. Как сообщают очевидцы происшествия в группе «Подслушано в Ярославле», девочка упала и получила серьезные травмы.

- Ребенок без сознания лежал! Потом плакала от боли! Самостоятельно подняться не могла. Скорая, по словам очевидцев, ехала 20 минут, - написали в группе.

По предварительной информации, причиной стала оборвавшаяся скоба качели. Ярославцы в комментариях строят разные версии о том, почему это произошло. Одни предполагают, что петля изначально была бракованной. Другие винят самих детей.

- 15-летние на них катаются, когда это предназначено для детского веса. Сколько раз гоняла лично таких! - пишет одна из жительниц города.

Также ярославцы указывают, что нередко на качели забирается сразу по нескольку детей, что тоже может привести к поломке.

Как бы то ни было, все желают пострадавшей девочке скорейшего выздоровления.

Напомним, в День города в Ярославле снаряд от салюта попал в голову женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU