2019-05-28T08:22:58+03:00
Общество

Ярославские школьники сдали ЕГЭ по географии и литературе: когда объявят результаты

Первые экзамены прошли в регионе без сбоев и нарушений
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославские школьники сдали ЕГЭ по географии и литературе.Ярославские школьники сдали ЕГЭ по географии и литературе.Фото: Правительство Ярославской области
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27 мая в Ярославской области, как и по всей стране, прошли первые ЕГЭ - по географии и литературе. Для проведения экзамена в регионе было открыто 8 пунктов. Географию сдавали 160 человек, литературу – 507.

– Первый день экзаменов прошел без сбоев и нарушений, – сообщила директор областного департамента образования Ирина Лобода.

В этом году в Ярославской области экзаменационные материалы приходят по интернету. Их распечатывают прямо в аудиториях. А готовые работы сканируют в штабе пунктов после завершения экзамена.

В департаменте добавили, что результаты единого госэкзамена по географии и литературе должны озвучить не позднее 11 июня.

Напомним, мэрия Ярославля обратилась к предприятиям с просьбой не проводить шумных работ во время сдачи школьниками экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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