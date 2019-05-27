2019-05-27T21:47:39+03:00
Общество

Какие дороги отремонтируют на этой неделе в Ярославле: список

Планы по устранению ям на ближайшие дни озвучили в мэрии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле идут ямочные ремонты дорог.В Ярославле идут ямочные ремонты дорог.Фото: Мэрия Ярославля
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В понедельник, 27 мая, на общегородском совещании в мэрии власти озвучили списки городских дорог, которые уже отремонтировали и планируют отремонтировать в рамках ямочного ремонта на этой неделе. В первый список попали Которосльная набережная, улицы Первомайская, Комсомольская, Октябрьский мост. Продолжены работы на Суринском путепроводе, проспекте Машиностроителей, улице Красноборской. Крошкой отсыпаны дороги на Столярной и Цветочной улицах.

На эту неделю - до 1 июня - запланирована борьба с ямами на улицах Первомайской, Советской, Ушинского, Комсомольской, Победы у домов № 19 и 21, Суркова, Красноборской, Волжской и Которосльной набережных, а также на Красной площади, проспекте Октября от Красной площади до улицы Победы, площади перед Речным вокзалом, Красном съезде от Волжской набережной до Красной площади (верхний ярус), проспекте Толбухина от улицы Свердлова до Толбухинского моста, Флотском спуске, Суринском путепроводе, Октябрьском мосту, проспекте Машиностроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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