2019-05-27T21:24:29+03:00
Общество

Самый новый заместитель мэра Ярославля заработал 19 миллионов рублей

Городская администрация обнародовала декларации своих сотрудников за 2018 год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэрия Ярославля обнародовала декларации служащих.Мэрия Ярославля обнародовала декларации служащих.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мэрия Ярославля разместила на сайте декларации своих сотрудников за прошлый год. Из всех заместителей мэра самый большой доход в 2018 году получил Александр Асриянц - заместитель по вопросам имущественной и правовой политики, занявший этот пост только в этом году. Он задекларировал заработок в 19 миллионов рублей.

У заместителя мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслава Гаврилова доход - 1,7 млн. рублей, у зама мэра и одновременно директора департамента финансов Андрея Данца - 1,9 млн, у заместителя мэра по соцполитике Елены Новик - 1,8 млн. рублей.

У глав районных администраций заработки варьируются от 1,2 до 1,3 млн. рублей, у директоров департаментов и начальников управлений - в среднем от 800 тысяч до 1,5 миллионов. На этом фоне выделяется доход начальника управления по физической культуре и спорту Алексея Кокурина. За 2018 год он задекларировал заработок в 8,8 млн. рублей.

Напомним, мэр Ярославля Владимир Волков в прошлом году заработал чуть больше миллиона рублей. Зато его жена - четырнадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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