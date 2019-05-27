Самый новый заместитель мэра Ярославля заработал 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 21:24 2019-05-27T21:24:29+03:00

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Мэрия Ярославля разместила на сайте декларации своих сотрудников за прошлый год. Из всех заместителей мэра самый большой доход в 2018 году получил Александр Асриянц - заместитель по вопросам имущественной и правовой политики, занявший этот пост только в этом году. Он задекларировал заработок в 19 миллионов рублей.

У заместителя мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслава Гаврилова доход - 1,7 млн. рублей, у зама мэра и одновременно директора департамента финансов Андрея Данца - 1,9 млн, у заместителя мэра по соцполитике Елены Новик - 1,8 млн. рублей.

У глав районных администраций заработки варьируются от 1,2 до 1,3 млн. рублей, у директоров департаментов и начальников управлений - в среднем от 800 тысяч до 1,5 миллионов. На этом фоне выделяется доход начальника управления по физической культуре и спорту Алексея Кокурина. За 2018 год он задекларировал заработок в 8,8 млн. рублей.

Напомним, мэр Ярославля Владимир Волков в прошлом году заработал чуть больше миллиона рублей. Зато его жена - четырнадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU